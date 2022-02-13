НАО будет представлен на вышитой карте России

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 13.02.2022

«Вышитая карта России» - проект, инициированный Правительством Чувашии и поддержанный всеми регионами РФ, нашел отклик в Ненецком округе.

Опытная вышивальщица Е. Верещагина сделает вышивку фрагмента полотна, на котором обозначены географические очертания округа традиционным орнаментом. Кроме вышивки рукодельница сделает вышивку на канве 35х35 см, и ее оформят как картину, которую выставят с большим полотном.

Традиционным занятием этносов НАО вышивка не является, а распространенных видов вышивки нет. Было принято решение, что на карте округа будет 2 фрагмента. Один отобразит ненецкий орнамент «Рога оленя», второй – логотип НАО в традиционном стиле. Основное поле будет свободным, что характеризует особенность региона - просторы, снег, свободу. Для картины мастерица вышьет фрагмент орнамента «Рога оленя».

Все работы отправятся в Чувашию в марте, где их соединят в единое целое. Получится карта России размером 3,1 х 6,7 м.
«Вышитая карта России» реализуется в Год культурного наследия народов РФ. Его поддержала народная артистка Н. Бабкина. Она представит карту в Чебоксарах на фестивале «Песня России». Далее полотно поедет по федеральным округам и осядет в декабре в Москве.





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