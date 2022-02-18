Документалисты из России и Финляндии планируют снять фильм о потреблении в странах Баренц-региона

Мурманская область >> Культура >> 18.02.2022

В Мурманске ищут героев для фильма-эксперимента о потреблении, отходах в странах Баренц-региона. Снимать будут документалисты из Финляндии и РФ. Нужны люди 25-70 лет.

3 месяцев им нужно записывать все покупки, взвешивать мусор, сортировать его, периодически делать задания съемочной группы и самостоятельно их снимать на телефон или экшн-камеру проекта. 7 дней каждые 3 съемочных месяца нужно сниматься 4-5 часов. Съемки состоятся на работе, на досуге, дома, в местах, которые подберет съемочная группа (на объектах переработки/сортировки мусора, в магазинах, мастер-классах экспертов).

В июле-сентябре пройдут съемки, хотя даты могут изменить из-за пандемии. Организаторы предоставят много информации, организуют общение с участниками из Норвегии, Финляндии, Швеции, подарки. Денег, видимо, не заплатят, во всяком случае об этом ничего не сообщается. Но участники приобретут бесценный опыт.

Фильм снимут в Центре кинопроизводства «Нордфильм».





Рекомендуем по теме:

В Карелии начинаются съемки детского художественного фильма «Там, где мечтают медведи»

Фильм, снятый в Мурманской области, покажут на Каннском фестивале

Фильм о Соловецкой школе юнг снимут в Поморье

В Мурманске пройдет международный фестиваль "Птица Баренц"

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

Режиссер Б. Гуц научит архангелогородцев снимать мобильное кино


В 2021 г. по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в НАО привлечено 11 медработников

Турист пожаловался в прокуратуру на выставку в Национальном музее Карелии

2 школы в Архангельске перешли на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

В Череповце откроется бизнес-школа в области креативных индустрий

Китайские инвесторы ознакомились с деталями проекта «Новый Мурманск»

Прокуратура Сыктывкара подтвердила факт грубого отношения работника детского сада №99 к воспитаннице

В НАО на 25% увеличилось число занятых в сфере МСБ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета