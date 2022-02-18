Документалисты из России и Финляндии планируют снять фильм о потреблении в странах Баренц-региона

В Мурманске ищут героев для фильма-эксперимента о потреблении, отходах в странах Баренц-региона. Снимать будут документалисты из Финляндии и РФ. Нужны люди 25-70 лет.



3 месяцев им нужно записывать все покупки, взвешивать мусор, сортировать его, периодически делать задания съемочной группы и самостоятельно их снимать на телефон или экшн-камеру проекта. 7 дней каждые 3 съемочных месяца нужно сниматься 4-5 часов. Съемки состоятся на работе, на досуге, дома, в местах, которые подберет съемочная группа (на объектах переработки/сортировки мусора, в магазинах, мастер-классах экспертов).



В июле-сентябре пройдут съемки, хотя даты могут изменить из-за пандемии. Организаторы предоставят много информации, организуют общение с участниками из Норвегии, Финляндии, Швеции, подарки. Денег, видимо, не заплатят, во всяком случае об этом ничего не сообщается. Но участники приобретут бесценный опыт.



Фильм снимут в Центре кинопроизводства «Нордфильм».