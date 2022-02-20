1 млн на «Народное творчество»: конкурс грантов для НКО закончится через 2 недели

До 2 марта Департамент образования НАО принимает заявки от некоммерческих организаций в области культуры на участие в конкурсе грантов. Он в 2022 г. приурочен к Году культурного наследия народов РФ. Победителю выделят 1 млн руб. на реализацию проекта.



Приоритетным в 2022 г. выбрали направление «Народное творчество». Заявки принимают в Нарьян-Маре на ул. Ленина, 23А, каб. 105-2.



В 2019 г. победителем конкурса была организация по сохранению традиций, культуры народов «Возрождение» и ее проект «Арктический бал, Школа светских манер». Семейная община «Мядекоця» и проект «Упряжка Победы» победили в 2020 г., а в прошлом выиграла организация «Белый лис» и проект «Фестиваль современного искусства «Арктическая волна».



Для победы нужно совпадение многих факторов. Проект должен быть оригинальным и актуальным, он должен решать поставленные конкурсом задачи, быть продуманным до деталей и реализован в установленный срок.