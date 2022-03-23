Жителей НАО приглашают к участию в конкурсе видеороликов «МЫ»

Стартовал конкурс национальных видеороликов, организованный межрегиональной организацией «Федерация современного искусства», кинотеатром «Ноль плюс», ФАДН, Фондом президентских грантов Тюменской области. Заявки подаются до конца августа 2022 г.



Целью конкурса является укрепление межнациональных отношений, сохранение культуры народов России, формирование патриотического отношения к своей стране, ее культуре, истории и традициям.



Участником конкурса может стать человек, коллектив, киностудия или телевизионная студия из НАО. Потенциальные конкурсанты могут выбрать одну из двух тем: «Межнациональное согласие в РФ» (видеоролики об объединении разных культур), «Национальная идентичность» (видеоролик об обычиях, культуре и традициях одного народа).



В 2022 г. организаторы решили ввести еще одну номинацию - «Видеоклипы», и теперь их 5: «Игровой или художественный ролик», «Анимация», «Видеоклип», «Видеорепортажный ролик» и «Документальный клип».



Работы претендентов на победу рассмотрит экспертное жюри.