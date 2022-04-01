В Петрозаводске проходят спектакли Театра им. Вахтангова

Вахтанговский театр посетил Карелию с 5-дневными гастролями, которые открылись 1 мая постановкой «Евгений Онегин».



Карельскую публику впечатлила эта версия «Евгения Онегина», оригинальное прочтение, предложенное режиссером Р. Туминасом. В Петрозаводск привезли 2 фуры декораций, света, реквизита, звука, чтобы спектакль проходил на высоком уровне, как в Москве. Подобный масштаб для Петрозаводска редкость.



Народный артист России С. Маковецкий, участвующий в спектакле, вспомнил, что приезжал в Петрозаводск 5 лет назад, актриса К. Трейстер (она играет Татьяну), отметила, что играть в Музыкальном театре комфортно.



Кроме «Евгения Онегина», в Музыкальном, Национальном театрах Карелии покажут «Сказку о царе Салтане», «Мадемуазель Нитуш»,

«Дневник Анны Франк». Cпектакли проводятся при 100-процентной заполняемости залов, что доказывает, что в Карелии в театре разбираются, в театр ходят. Особенно любят гастрольные постановки, которые дают возможность увидеть любимых по фильмам и сериалам актеров.