ГИТИС проведет онлайн-прослушивания для жителей Карелии

Республика Карелия >> Культура >> 08.05.2022

Прослушивания для поступающих на актерский факультет ГИТИСа состоятся дистанционно. Их проведет их народный артист России, профессор А. Блохин, который поделится профсекретами, рекомендациями и даст ответы на вопросы молодых артистов. Также ему предстоит выбрать лучших. 

Подобные прослушивания ГИТИС часто проводит в разных регионах РФ, чтобы выявить таланты из глубинки, которые часто остаются не открытыми. Ездить на прослущивания в столицу может себе позволить не каждый, а онлайн собеседования - иделаьный вариант. 

Нужно было создать для абитуриентов одинаковые условия,  исключить дополнительные расходы по отправке их в Москву.

На прослушивании нужно прочитать стих, басню, отрывок прозы, спеть. Для школьников преподаватели ГИТИСа организуют пердварительные мастер-классы, расскажут о выигрышном подборе репертуара, психологической готовности к экзаменам. 

Прослушивание школьников состоится 17 мая, а 18 мая с 11:00 до 19:00 пройдут онлайн-консультация и прослушивание. Участникам предварительно стоит зарегистрироваться. 

Прошедшие прослушивание пройдут во 2-ой тур конкурса. 





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