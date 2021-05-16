ГИТИС проведет онлайн-прослушивания для жителей Карелии

Прослушивания для поступающих на актерский факультет ГИТИСа состоятся дистанционно. Их проведет их народный артист России, профессор А. Блохин, который поделится профсекретами, рекомендациями и даст ответы на вопросы молодых артистов. Также ему предстоит выбрать лучших.



Подобные прослушивания ГИТИС часто проводит в разных регионах РФ, чтобы выявить таланты из глубинки, которые часто остаются не открытыми. Ездить на прослущивания в столицу может себе позволить не каждый, а онлайн собеседования - иделаьный вариант.



Нужно было создать для абитуриентов одинаковые условия, исключить дополнительные расходы по отправке их в Москву.



На прослушивании нужно прочитать стих, басню, отрывок прозы, спеть. Для школьников преподаватели ГИТИСа организуют пердварительные мастер-классы, расскажут о выигрышном подборе репертуара, психологической готовности к экзаменам.



Прослушивание школьников состоится 17 мая, а 18 мая с 11:00 до 19:00 пройдут онлайн-консультация и прослушивание. Участникам предварительно стоит зарегистрироваться.



Прошедшие прослушивание пройдут во 2-ой тур конкурса.