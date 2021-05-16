ГИТИС проведет онлайн-прослушивания для жителей Карелии
Прослушивания для поступающих на актерский факультет ГИТИСа состоятся дистанционно. Их проведет их народный артист России, профессор А. Блохин, который поделится профсекретами, рекомендациями и даст ответы на вопросы молодых артистов. Также ему предстоит выбрать лучших.
Подобные прослушивания ГИТИС часто проводит в разных регионах РФ, чтобы выявить таланты из глубинки, которые часто остаются не открытыми. Ездить на прослущивания в столицу может себе позволить не каждый, а онлайн собеседования - иделаьный вариант.
Нужно было создать для абитуриентов одинаковые условия, исключить дополнительные расходы по отправке их в Москву.
На прослушивании нужно прочитать стих, басню, отрывок прозы, спеть. Для школьников преподаватели ГИТИСа организуют пердварительные мастер-классы, расскажут о выигрышном подборе репертуара, психологической готовности к экзаменам.
Прослушивание школьников состоится 17 мая, а 18 мая с 11:00 до 19:00 пройдут онлайн-консультация и прослушивание. Участникам предварительно стоит зарегистрироваться.
Прошедшие прослушивание пройдут во 2-ой тур конкурса.
Рекомендуем по теме:
Всероссийский конкурс исполнительского искусства детей и юношества им. Г. Свиридова пройдет в Петрозаводске
В Череповце 95 производителей продуктов смогут получить льготные кредиты
Финподдержку на открытие бизнеса получили 8 жителей НАО
Карельская сборная взяла бронзовую медаль на первенстве России по флорболу
И. Морарь и Ю. Сердечкин посетили строящийся детсад на Орликовой
На работу пляжных спасателей в Сыктывкаре выделят 1,5 млн руб.
Губернатор Вологодчины отметил труд аграриев
Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре законсервируют