Студия «Блиц» победила в конкурсе грантов соцориентированных НКО

Департамент культуры НАО подвел итог конкурса грантов соцориентированных НКО, работающих в области культуры. В этом году конкурс приурочили к Году культурного наследия народов РФ. Победителю достанется финансирование на проект «Народное творчество» - 1 млн руб.



Участвовали в конкурсе 4 организации.



Представители Федерации танцевального спорта Нарьян-Мара представили проект «Творческие каникулы», Федерации воркаута Арктики - «Прыжок в культуру», Федерации прыжка на батуте - «Летняя смена «Возвращение к истокам», «Студии «Блиц» – «ЭтноРакурс».



Комиссия оценивала проекты по 5 критериям: значимость и актуальность, экономическая и социальная эффективность, профессиональная компетенция участника конкурса. Наибольшее среднее количество баллов набрала студия «Блиц», которая и стала победителем конкурса. Организацией руководит А. Пленокос. Партнеры проекта - Этнокультурный центр округа, НКО «Нарьян-Мир», Мультстудия «Ангел».



Задачи проекта – популяризовать культуру народов, которые населяют Ненецкий округ, содействие актуализации культурного нематериального наследия, развитию искусства видео в НАО.



Деньги гранта пойдут на съемки трех фильмов, отражающих локальные изюминки народностей НАО – коми, ненцах и русских.



Проект будет реализован поэтапно с мая по декабрь 2022 г.