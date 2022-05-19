280 заявок поступило на участие в вологодском фестивале «Город ремесел»

Вологодская область >> Культура >> 19.05.2022

8-й Международный фестиваль ремесел и народных промыслов «Город ремесел» запланирован в Вологде 24-26 июня. До 25 мая принимаются заявки от участников. Сейчас на взрослую часть конкурса поступило 235 заявок, на детскую «Ремесло. Дети» - 50.

Есть желающие приехать из Ярославля, Липецка, Тулы, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мурманска, Карелии, Чувашии, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Армении.

Конкурс «Города ремесел» пройдет по 7 номинациям:

- Кружевоплетение, костюм, вышивка, ткачество и лоскутное шитье;

- Валенки, валяние;

- Керамика и гончарные изделия;

- Худобработка дерева, токарное, столярное дел, плетение;

- Кузнецы, ювелиры;

- Хранить традиции;

Роспись по бересте, дереву.

В всех номинациях выберут победителя голосами жюри из экспертов.

Фестиваль приурочен к 875-летию основания Вологды. В программу вошли: ярмарка, лекции и семинары экспертов в сфере народных промыслов, этнические, фольклорные концерты. На Кремлевской пл. откроют интерактивную площадку «Ожившая картина ремесел», где можно будет понаблюдать за процессом изготовления авторских изделий.

Цель культурно-просветительского проекта - сохранить, возродить, развить народные худпромыслы и ремесла.







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