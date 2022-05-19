280 заявок поступило на участие в вологодском фестивале «Город ремесел»
8-й Международный фестиваль ремесел и народных промыслов «Город ремесел» запланирован в Вологде 24-26 июня. До 25 мая принимаются заявки от участников. Сейчас на взрослую часть конкурса поступило 235 заявок, на детскую «Ремесло. Дети» - 50.
Есть желающие приехать из Ярославля, Липецка, Тулы, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мурманска, Карелии, Чувашии, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Армении.
Конкурс «Города ремесел» пройдет по 7 номинациям:
- Кружевоплетение, костюм, вышивка, ткачество и лоскутное шитье;
- Валенки, валяние;
- Керамика и гончарные изделия;
- Худобработка дерева, токарное, столярное дел, плетение;
- Кузнецы, ювелиры;
- Хранить традиции;
Роспись по бересте, дереву.
В всех номинациях выберут победителя голосами жюри из экспертов.
Фестиваль приурочен к 875-летию основания Вологды. В программу вошли: ярмарка, лекции и семинары экспертов в сфере народных промыслов, этнические, фольклорные концерты. На Кремлевской пл. откроют интерактивную площадку «Ожившая картина ремесел», где можно будет понаблюдать за процессом изготовления авторских изделий.
Цель культурно-просветительского проекта - сохранить, возродить, развить народные худпромыслы и ремесла.
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