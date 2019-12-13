В Архангельске представили спектакль-променад "Поморские узлы"

Архангельская область >> Культура >> 22.05.2022

Первую в истории постановку в таком формате озвучивали 20 актеров Архангельского театра драмы им. Ломоносова.

В премьере променада "Поморские узлы" в Архангельске объединили квест, аудиоспектакль и театральную экскурсию. Истории были частично вымышленные, но и реальные. С их помощью состоялось знакомство со старинным и современным Архангельском.

Спектакль задействовал не инфосоставляющую, а эмоциональную, провел через историю. Слушатель погружался в ситуацию, связанную с конкретным местом. Зрители ходят по улицам, перемещаются из глубины истории а современность. Так видит режиссер спектакля А. Гогун смысл постановки.

Слушатели-зрители с помощью приложения "Кинетофонъ", наушников совершили театральное путешествие в центре города. Стартовала прогулка на пл. Профсоюзов, затем пошла от Михаило-Архангельского собора в сторону Красной пристани. Для продвижения по маршруту нужно было искать морские узлы. Решение интересное, и людей заинтересовало. Как будет дальше, покажет время, но проект собираются продолжить.





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