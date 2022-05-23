В Музейно-выставочном центре Кировска прошла «Ночь музеев»

Мурманская область >> Культура >> 23.05.2022

На выходных в Музейно-выставочном центре «Апатит» прошла акция «Ночь музеев». Несмотря на название, проводилась она днем и вечером. Горожане посетили мастер-классы и лекции, приняли участие в квестах, экскурсиях, концертах.

В этот раз темой «Ночи музеев» стало 90-летие Центра, а также лозунг 30-х гг. прошлого века «Овладеть искусством культуры во всех промышленных звеньях!».

В рамках экскурсий можно было увидеть музейные редкости, артефакты, ранее не выставлявшиеся на обзор публики. Также гости в составе небольших группах посетили закрытые помещения МВЦ - обратную сторону циферблата башенных часов, музейный подвал.

Викторины и квесты в форме игры познакомили с экспозицией МВЦ. Некоторые мастер-классы были посвящены художественным работам с природными материалами, художественным изображением минералов. Лекции посвятили художественному освоению Хибин, искусству прослушивания музыки, образам цветов в современном искусстве.

Завершилась акция моноспектаклем на базе ветхозаветной истории от Арктического театра и концертом кавер-группы Bomb-G, а на улице перед МВЦ состоялся фото-флешмоб.





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