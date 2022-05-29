В Мурманск приехал «Поезд Победы»

Мурманская область >> Культура >> 29.05.2022

27-29 мая на железнодорожном вокзале Мурманска можно посетить передвижную выставку «Поезд Победы» – инсталляции в составе поезда, который может приехать в любой город.

Впервые музей побывал в городе в ноябре 2020 г. Мурманск был одним из первых, куда приехал поезд. За 1,5 года он исколесил всю страну и теперь путешествует по городам по второму разу.

Базой дислокации состава считается Москва, но там он стоит редко. График передвижения сложный, его присылают на несколько городов. В каждом городе приходят разные люди, но всем интересно. Посетители ходят по вагонам в наушниках, а аудиогид рассказывает о ВОв от лица железнодорожницы. Прототипом аудиогида стала Е. Чухнюк – машинистка паровозной колонны, которая возила эшелоны с боеприпасами на линию фронта.

Авторы «Поезда Победы» — петербургские художники из мастерской «Невский баталист». В вагонах досконально воссозданы бытовые и боевые сцены, есть 50 видеопроекторов, 18 видеостендов, 12 тач-столов. Технологическая начинка подготовлена медиагруппой «Красный квадрат». За время работы к составу добавили 2 вагона.





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