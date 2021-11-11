Департамент экологии НАО приглашает детей принять участие в конкурсе рисунков ко Дню оленя

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 01.06.2022

Оргкомитет праздника Дня оленя запустил конкурс детского рисунка. Он посвящен юбилею ключевого национального праздника в округе. В 2022 г. праздник работников оленеводства отметят в 90-й раз.

Свои рисунки на конкурс можно присылать до 25 июля. Он называется «Труд оленеводов, чумработниц по сохранению оленеводства». Учитывая, что конкурс детский, название вызывает много вопросов.

Участвовать в конкурсе могут дети 6 - 15 лет. Им дается право выбрать одну из тем для рисунка - «Красота тундры», «Ветераны отрасли вспоминают», «Олень - источник жизни». Рисовать можно на бумажном листе А4 в любой технике и в единственном экземпляре. На обороте надо указать фамилию, имя и возраст автора.

Подведут итог и наградят авторов 30 июля. Рисунки принимают в Департаменте экологии НАО на ул. Выучейского, 36.

Справка. День оленя в НАО отмечается 2 августа. Это время, когда подходит к концу сезон летнего выпаса, начинается перекочевка стад к зимним пастбищам. День Оленя — любимый национальный праздник, потому что связан с животными. Многие века в удобное место съезжались жители тундры, чтобы похвастаться своей удалью в соревнованиях по национальным видам спорта. В это же время женщины демонстрировали умение слаженно вести домашнее хозяйство.





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