В столице Поморья проходит фестиваль исторической реконструкции

Архангельская область >> Культура >> 10.07.2022

«День Новодвинской крепости» - фестиваль исторической реконструкции, который стартовал вчера на Красной пристани. Он продлится 2 дня на территории крепости. Здесь пройдут мастер-классы, будут работать фотозоны и интерактивные площадки, состоятся выступления музыкальных и творческих коллективов Архангельска, Санкт-Петербурга, Воронежа, звезд российской эстрады.

Сегодня мероприятия пройдут у стен Новодвинской крепости (остров Линский Прилук). Здесь гостям предложат экскурсии по крепости, мастер-классы, не считая основной программы с рыцарскими поединками.

Атмосферу петровской эпохи воссоздадут на исторических площадках "Стрелецкий гарнизон", "Копеечное дело", "Плотницкая артель". Также будет показана театрализованная реконструкция исторических событий, которые наразрывно связаны с императором Петром I, Новодвинской крепостью. Завершится фестиваль фейерверком.

Праздник проходит в рамках проекта "Россия молодая..." и при участии Президентского фонда культурных инициатив. Проект проводится за счет средств гранта, который был получен студенческими отрядами Архангельской области. Партнеры проекта - Минкульт региона, Краеведческий музей Архангельска, Губернаторский центр "Вместе мы сильнее", агентство по делам молодежи.





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