На памятнике Кириллу и Мефодию в Мурманске обнаружен неправильный алфавит

Мурманская область >> Культура >> 18.07.2022

На памятнике Кириллу и Мефодию установили табличку ко Дню славянской письменности. На ней нанесены имена просветителей и азбука кириллицы. Но горожане обратили внимание на то, что вместо кириллицы на памятнике размещена «буквица».

Глава отдела культуры епархии региона Т. Пискунов сообщил, что выезжал к памятнику, чтобы удостовериться, что на таблике неправильный алфавит. Факт подтвердился, и хотя это не режет глаз, поскольку табличка металлизированная, можно не заметить ошибки. Он выразил благодарность неравнодушным мурманчанам, которые заметили ошибку.

Мурманская епархия получила консультацию у филологов Московского университета, а сейчас работает над заменой таблички.

Подпись состоит из частей, поэтому все менять нет необходимости. Скоро появится табличка с правильной кириллицей. Но самое интересное, что никто не говорит о виновниках случившегося. Кто допустил эту ошибку и как за это ответит, потому что на ее исправление пришлось потратить дополнительные средства. Кроме того, виновные показали себя некультурными и безграмотными людьми, нанеся непоправимый ущерб имиджу профильного ведомства.






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