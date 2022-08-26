Вокальный коллектив «Травушка» из НАО представит регион на Международном форуме

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 26.08.2022

На ВДНХ в Москве стартовал Детский культурный форум. Его гостей ждет обширная программа из 60 мероприятий. 1,5 тыс. детей из регионов РФ и 11 государств принимают участие в мероприятиях.

5 деятелей культуры (С. Безруков, И. Бутман, Е. Гагарина, Ю. Слащева, Н. Цискаридзе) расскажут свои истории творчества, поделятся опытом успеха. В рамках Форума состоятся мастер-классы, лекции, экскурсии и арт-школы и лекции, в том числе встреча с главой Минкульта РФ О. Любимовой.

НАО представляет обладатели Гран-при, многократный победитель международных конкурсов детского творчества – Образцовый коллектив «Травушка». Ребята станут участниками просветительской программы «Моя Россия – Моя Москва» нацпроекта «Культура», познакомятся с гослидерами, культурными и общественными деятелями, расскажут о своем видении развития культуры, своих потребностях в успешной творческой деятельности.

Проект станет уникальной площадкой, направленной на укрепление и развитие творческих связей, выявление, поддержку одаренных детей, популяризацию историко-культурного наследия.










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