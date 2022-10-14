Молодежь НАО может посетить 20 мероприятий по Пушкинской карт

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 15.10.2022

В 2022 г. 1 января на Пушкинские карты поступило по 5 000 руб., из которых 2 000 можно потратить на кино. Также благодаря программе, молодые люди получили возможность ходить бесплатно на экскурсии и концерты, слушать лекции, ходить на уроки и познавательные занятия.

Сегодня по карте можно сходить на концерт к 40-летию «Югыд Шондi» в ДК «Арктика». Он пройдет под аккомпанемент ансамбля ДК, при участии театра-студии «Остров». Билет можно взять в кассе ДК и на сайте.

Также по Пушкинской карте можно сходить в кинотеатр «Арктика», посмотреть «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 148», комедию «Иван Семенов – школьный переполох!», драму «Сердце Пармы».

Можно сходить на экскурсию в Ненецкий краеведческий музей, узнать об истории народов НАО, природе. Можно сходить в Пустозерский музей-заповедник с экскурсиями по дому Шевелевых, «Северный дом», «Первый в Арктике».

«Пушкинская карта» – программа, популяризирующая культурные мероприятия среди молодежи. Карту могут оформить подростки 14-22 лет. Деньги с карты можно тратить только на мероприятия в учреждениях культуры, а так как карта именная, то билеты передавать никому нельзя.

Для участия в программе надо зарегистрироваться на Госуслугах, установить приложение «Госуслуги. Культура», заказать выпуск Пушкинской карты. Это виртуальная или пластиковая карта, забрать которую можно в Почта Банке с паспортом, СНИЛС.






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