В Ненецком округе состоятся I Малые Дельфийские игры

Жители НАО 10-25 лет смогут стать участниками первых Малых Дельфийских игр. Они пройдут 14 - 20 ноября. Лауреаты ненецкого этапа станут кандидатами на попадание в сборную НАО на молодежных Дельфийских играх РФ.



Игры пройдут на разных площадках по 21 номинации, среди которых художественное чтение, ремесла, изобразительное искусство, народное пение соло, эстрадное пение, фотография, тележурналистика, кулинарное искусство и др.



В конкурсах можно участвовать целым творческим коллективам и сольным исполнителям. Заявки будут приниматься до 5 ноября.



Церемонию открытия можно будет посетить 14 ноября в ДК «Арктика». Посетить открытие, закрытие, концерты, которые буду проходить 6 дней, может каждый желающий. С расписанием можно ознакомиться в доме культуры.



Справка. Малые Дельфийские игры призваны выявить и поддержать одаренную молодежь, просвещение, культуру, нравственные ценности, создать условия для творческой самореализации, становления личности, роста творческого потенциала. Это возможность показать себя на месте, не тратить деньги на поездки в столицу или другие регионы.

