Мурманский художественный музей активно участвует в акциях

Мурманская область >> Культура >> 03.01.2023

В здание Мурманского художественного облмузея и отделе «КВЦ Русского музея» часто проводятся всевозможные акции, благодаря которым музей повышает свою привлекательность среди людей. В прошлом году здесь прошли мероприятия в честь Дня народного единства - ярмарка предметов декоративно-прикладного искусства, на которой представили свои работы представители разных регионов России. Выставка-ярмарка была организована в составе Форума народных мастеров, который проходит в Мурманской области ежегодно. 

В отделе «КВЦ Русского музея» на ул. Софьи Перовской часто проводились экскурсии по выставкам живописи, графики А. Самохвалова из коллекции Русского музея, мастер-классы по изготовлению саамского оберега, показ кинофильма «Достоевский и свитер», на который приезжали режиссеры. Они же проводили мастер-класс «Съемочная площадка» в честь 100-летия российского джаза и проекта «Виниловые вечера». 

В 2023 г. у музея большие планы по ознакомлению горожан с искусством и культурой. Часть мероприятий будет проводиться бесплатно. 

   





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Мурманский художественный музей активно участвует в акциях
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