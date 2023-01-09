В 2023 г. в Поморье планируют провести 350 ярмарок и выставок

Это делается для развития зимнего туризма, позволяет вывести на рынок новые услуги, продукты региональных производителей.



Перед праздниками в районах и округах Архангельской области состоялись ярмарки, елочные базары. Всего в прошлом году состоялось 255 подобных мероприятий, +35 по сравнению с прошлым годом. На этот год запланировано 358 мероприятий, а это +103 к показателю 2022 г.



Для создания атмосферы в новогодние, рождественские праздники в Архангельской области проводится конкурс художественно-светового оформления объектов потребрынка. Он начался 1 декабря среди ресторанов, ТЦ, кафе, других предприятий общепита и торговли, которые оформили фасады и витрины к зимним праздникам.



Этот конкурс проходит ежегодно, в нем принимают участие юрлица, ИП в сфере услуг, общепита и розничной торговли. В 5 районах — Онежском, Няндомском, Коношском, Ленском и Новодвинске итог конкурса подведен, а другие муниципалитеты определятся с победителями к концу января. Конкурс популярен, потому что к нему специально и готовиться не надо - все в любом случае декорируют витрины к Новому году, а участники конкурса, используют декора немного больше остальных.

















