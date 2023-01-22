В Архангельске открылась выставка «Север 2022»

Архангельская область >> Культура >> 22.01.2023

Художественные выставки проводятся в Архангельске в бомбоубежище и на улице. «Север 2022» — проект, где показывают собственные работы художники Поморья. Выставка открылась в ВЗ Союза художников на пр. Советских космонавтов, 178. На ней представлено 150 работ — живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладные. Большой популярностью пользуются куклы, картины, выполненные в разных стилях.

Открытие выставки проводится ежегодно. Это отчетная экспозиция работ разных жанров за 3-летний период.

Участники проекта – мастера Союза художников Б. Копылов, Д. Трубин, Л. Кузнецова, Р. Сагадеев, И. Кривополенова, С. Шадрунов, Ю. Ломков, молодые художники Архангельской области. Многие работы представлены впервые. Интересно сравнить взгляды мастеров, которые отличаются в зависимости от возраста, стиля, состояния души.

Выставку можно посетить самостоятельно и с организованными группами. Можно посетить выставку школьными группами. Она интересна художникам, мастерам для ознакомления с современными тенденциями в искусстве.





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