Капремонт в Доме-музее С. Орлова возобновят в феврале

Вологодская область >> Культура >> 30.01.2023

В прошлом году горожане Белозерска задавались вопросом: почему не работает Доме-музей Сергея Орлова и поему там так и не закончили ремонт, начатый ранее? Весь город работы не велись, но и посетить музей было нельзя. Что случилось с предыдущей подрядной организацией и почему она не сделала заказ? Куда девались бюджетные деньги, выделенные на капремонт? Почему весь год ответственные структуры бездействовали? Вопросов осталось много.

В облбюджете на текущей год деньги на продолжение капремонта музея предусмотрены, и теперь его будет продолжать другой подрядчик, которого выбрали путем тендера неделю назад. На электронной платформе РТС-тендер был опубликован протокол аукциона.

По его результатам была выбрана череповецкая компания, с которой заключен контракт. С февраля рабочие закупят и доставят на место необходимые материалы и приступят к работе. Сроки их окончания не называются, поэтому горожане не знают, когда снова смогут посещать музей. Проинформировать их по этому вопросу власти Белозерска не посчитали нужным.





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