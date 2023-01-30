Капремонт в Доме-музее С. Орлова возобновят в феврале

В прошлом году горожане Белозерска задавались вопросом: почему не работает Доме-музей Сергея Орлова и поему там так и не закончили ремонт, начатый ранее? Весь город работы не велись, но и посетить музей было нельзя. Что случилось с предыдущей подрядной организацией и почему она не сделала заказ? Куда девались бюджетные деньги, выделенные на капремонт? Почему весь год ответственные структуры бездействовали? Вопросов осталось много.



В облбюджете на текущей год деньги на продолжение капремонта музея предусмотрены, и теперь его будет продолжать другой подрядчик, которого выбрали путем тендера неделю назад. На электронной платформе РТС-тендер был опубликован протокол аукциона.



По его результатам была выбрана череповецкая компания, с которой заключен контракт. С февраля рабочие закупят и доставят на место необходимые материалы и приступят к работе. Сроки их окончания не называются, поэтому горожане не знают, когда снова смогут посещать музей. Проинформировать их по этому вопросу власти Белозерска не посчитали нужным.