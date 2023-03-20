В Мурманском проходит выставка русских игр и страстей

Мурманская область >> Культура >> 20.03.2023

В художественном музее города открыта выставка русских игр и страстей, в частности экспозиция «Игра и страсть в Русском изобразительном искусстве 18–20 веков». Побывать на ней можно до 21 мая в КВЦ на ул. Софьи Перовской, 3.

Экспонаты экспозиции представлены Русским музеем.

Горожане могут увидеть живопись, другие виды искусства, описывающие человеческие страсти, игры, развлечения. Здесь есть работы художников А. Венецианова, Б. Кустодиева, Б. Иогансона, предметы быта игроков и игорных заведений. Все они позволю окунуться в мир страстей, прикоснуться к истории развития игр.

Выставка по-своему интересна, потому что открывает не самые приятные стороны характера человека. Благодаря азарту и неумению держать себя в руках разрушились судьбы многих людей, богатых и бедных. Одним терять было нечего, и они надеялись на удачу и случайные деньги, другие теряли целые состояния и прозябали в нищете.

Игорный бизнес развивался на протяжении нескольких веков, всегда имел своих сторонников и противников. Обо всем этом можно узнать на выставке более подробно.






Рекомендуем по теме:

В Архангельске открылась выставка «Север 2022»

В Мурманском художественном музее откроется выставка «Морская стихия"

Жителям Заполярья предложили посетить виртуальную выставку

28 ноября открывается новая выставка Вологодского музея-заповедника

В Устюженском краеведческом музее открылась выставка "Резное и расписное дерево"

В Мурманском художественном музее открылись две экспозиции


В Карелии напоминают, что нельзя самим хоронить домашних питомцев

С 1 июля в НАО проиндексируют зарплаты в бюджетной сфере на 5,5%

В Коми состоялся фестиваль бега на охотничьих лыжах

Крупный торгово-ярмарочный комплекс построят в Архангельске

В Петрозаводске снесут пятиэтажные дома

В 2023 г. в п. Искателей реконструируют водоочистные сооружения «Захребетная курья»

В Мурманском проходит выставка русских игр и страстей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета