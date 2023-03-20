В Мурманском проходит выставка русских игр и страстей

В художественном музее города открыта выставка русских игр и страстей, в частности экспозиция «Игра и страсть в Русском изобразительном искусстве 18–20 веков». Побывать на ней можно до 21 мая в КВЦ на ул. Софьи Перовской, 3.



Экспонаты экспозиции представлены Русским музеем.



Горожане могут увидеть живопись, другие виды искусства, описывающие человеческие страсти, игры, развлечения. Здесь есть работы художников А. Венецианова, Б. Кустодиева, Б. Иогансона, предметы быта игроков и игорных заведений. Все они позволю окунуться в мир страстей, прикоснуться к истории развития игр.



Выставка по-своему интересна, потому что открывает не самые приятные стороны характера человека. Благодаря азарту и неумению держать себя в руках разрушились судьбы многих людей, богатых и бедных. Одним терять было нечего, и они надеялись на удачу и случайные деньги, другие теряли целые состояния и прозябали в нищете.



Игорный бизнес развивался на протяжении нескольких веков, всегда имел своих сторонников и противников. Обо всем этом можно узнать на выставке более подробно.





