Школьный музей п. Красное стал победителем Всероссийского фестиваля музеев "Без срока давности"

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 10.05.2023

Интерактивная коллекция “В землянке” стала победителем Всероссийского фестиваля музеев “Без срока давности” в этом году. Директор школьного музея М. Ледкова со своими воспитанниками из клуба “Поиск” при музее, поехала на церемонию награждения в Москву.

Землянку сделали 2 года назад сами ребята. Многие люди не знают, как реально выглядела землянка в ВОв, поэтому было решено показать быт солдат. С этой землянки начался сбор экспозиции, потом было участие в конкурсе грантов НАО и победа. Дети все сделали сами. Здесь есть и настоящие предметы, найденные в экспедициях – котелки, фляжки, кружки, ложки.

Во время экскурсий ребята из клуба играют роль солдат – греются у печки, сидят за столом, спят, читают письма из дома, готовятся к бою.
В этом году в Фестивале музеев участвовали 526 экспозиций, представленных образовательными учреждениями. Жюри выделило 42 победителя.
Работы призеров, победителей в категориях фестиваля попадут в альбом-каталог, а сами издания подарили участникам финала в Москве на торжестве награждения в Музее Победы.





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