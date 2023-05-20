В Вологде отреставрируют колокольню Софийского собора

Реставрация начнется летом. Колокольню Софийского собора обновят, и это будет одним из этапов масштабного капремонта ансамбля Вологодского кремля по случаю 880-летия Вологды, о чем рассказал губернатор региона О. Кувшинников. Не понятно только, почему все начинают ремонтировать только к крупным событиям, как будто в остальное время уход за культурными памятниками не нужен.



Реставрация стартует с расчистки отслоившихся слоев краски и штукатурки, обработки поверхностей от плесени, штукатурки, покраски. Этот этап реставрации признал необходимым президент страны в январе 2023 г., в противном случае финансирования на проект пришлось бы ждать еще долго.



Замгубернатора Л. Каманиной считает, что колокольня – самый популярный культурный объект региона, поэтому во время работ объект не закроют, он сможет принимать посетителей.



Колокольня Вологодского кремля - объект культурного наследия уровня федерации. Он был построен в начале 17 в из дерева с верхом в форме шатра. Позже колокольня стала каменной.