Выставка архитекторов и архитектуры проходит в САФУ
Экспозиция “Архангельск: старое и новое” посвящается 85-летию местно союза архитекторов России. На ней представлены архитектурные объекты, в том числе проект кафедрального собора Архангельска.
Член правления регионального отделения Д. Яскорский отметил, что предметами экспозиции долгое время никто не занимался. В частности, православным зодчеством и переплетением его с современным. В Архангельске много инженерных новинок, красивых практичных объектов, достойных воплощения в жизнь.
Лучшие архитекторы области проводят семинары для градостроителей-новичков. Они будут интересны молодым специалистам, которые собираются в будущем сделать что-то достойное, на века.
Глава правления архангельского отделения САР В. Никитин отметил вклад Кибирева в жизнь города, вклад Лишенко Г., как главного архитектора города. Их труда также представлены на выставке.
Напомним, что выставка передвижная, поэтому ее можно будет изучить на разных площадках - в музеях, ДК, школах. Экспозиция будет интересна детям и взрослым.
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