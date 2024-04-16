В Петрозаводске продают самый крупный кинотеатр

В столице Карелии выставили на продажу знаменитую «Калевалу». Цена 280 кв. м. в Первомайском районе 18 млн руб.



Еще 3 года назад появлялась информация о планируемом сносе кинотеатра. Участок под постройкой находится в функциональной зоне центра райзначения, объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания территории. Поскольку территория предназначена для объектов общественного и делового значения, застройщику нельзя возвести здесь жилой дом, хотя жилье в центре города могло бы принести неплохой доход.



Кинотеатр не работал с весны 2020 г. После пандемии в нем иногда проводились выставки-продажи, но было понятно, что на них кинотеатр долго не проживает. А «Калевала» рассчитана на 400 мест!



В том виде, в котором кинотеатр был построен, по современным меркам был не выгоден. Сейчас больше востребованы небольшие кинозалы, а не такие крупные, которые даже на популярных фильмах остаются полупустыми. По прямому назначению его использовать было невыгодно, а перепланировка стоила бы больших денег. Желающих перестроить кинотеатр не нашлось, поэтому пришлось выставить его на продажу, и, скорее всего, под снос.

