В Петрозаводске продают самый крупный кинотеатр

Республика Карелия >> Культура >> 14.05.2024

В столице Карелии выставили на продажу знаменитую «Калевалу». Цена 280 кв. м. в Первомайском районе 18 млн руб.

Еще 3 года назад появлялась информация о планируемом сносе кинотеатра. Участок под постройкой находится в функциональной зоне центра райзначения, объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания территории. Поскольку территория предназначена для объектов общественного и делового значения, застройщику нельзя возвести здесь жилой дом, хотя жилье в центре города могло бы принести неплохой доход.

Кинотеатр не работал с весны 2020 г. После пандемии в нем иногда проводились выставки-продажи, но было понятно, что на них кинотеатр долго не проживает. А «Калевала» рассчитана на 400 мест!

В том виде, в котором кинотеатр был построен, по современным меркам был не выгоден. Сейчас больше востребованы небольшие кинозалы, а не такие крупные, которые даже на популярных фильмах остаются полупустыми. По прямому назначению его использовать было невыгодно, а перепланировка стоила бы больших денег. Желающих перестроить кинотеатр не нашлось, поэтому пришлось выставить его на продажу, и, скорее всего, под снос.





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