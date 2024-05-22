В Нарьян-Маре обновили экспозицию проекта «Приразломное»

ВК «Газпром нефть шельфа» Ненецкого краеведческого музея пополнился экспонатами: мультимедийным оборудованием, комплектом арктической спецодежды, макетом «Приразломной» в стиле лего. 5,5 тыс. деталей использовали юные инженеры «Кванториума» Нарьян-Мара для создания макета. Работа заняла 30 часов.



Презентация прошла в рамках «Ночи музеев». Участники познакомились с экспонатами, приняли участие в эковикторине, многое узнали о добыче нефти в Арктике в рамках онлайн-турнира, изучили интересные факты о «Приразломной».



Обновление экспозиции стало частью цикла мероприятий. Осенью откроется обновленный дворик музейно-этнографического дворика «Пустозерск». Здесь реконструируют террасу с пуфиками, сделают точечное освещение, костровую зоны, высадят рябину, сосну, сирень, березу и шиповник.



Дворик станет общественным городским пространством для проведения мероприятий (концертов, выставок, мастер-классов) и точкой притяжения горожан. Будет закуплено звуковое оборудование, изготовлены уличные игры в стиле северных традиций.

