В Карелии открылась выставили на обозрение редкий самовар

Республика Карелия >> Культура >> 09.07.2024

Экспозиция рассказывает об истории Пудожа 19 - начала 20 вв.

Пудожский историко-краеведческий музей запустил в работу новый выставочный зал «Пудож купеческий». Он раскрывает исторические моменты, связанные с жизнью местного населения в 19 — начале 20 вв. Здесь можно увидеть документы, старые фотографии, монеты, бытовую утварь. Центральным экспонатом экспозиции стал самовар «Петух».

Этот самовар известен на всю страну своей необычной высокой конструкцией. Самоваров-петухов всего сохранилось около 10, и один можно увидеть на выставке. Самовар имеет высокую трубу, украшен чеканкой по меди. Он не просто так получил название, а потому что изготовлен в виде петушка. Основанием являются лапки, а горячая вода льется прямо из открытого клюва птицы.

Этот самовар стал частью русского быта и символом уюта, семейного очага, гостеприимства и чаепития. Без самовара трудно представить купеческий дом. Без него не обходится ни одна художественно-промышленная выставка. Самовар в виде петуха выдержан в традиционном русском стиле для презентации на Всемирной выставке в 1873 г. в Вене. Изделие ручной работы.





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