Фестиваль “Тайбола” в Архангельской области стал провальным

Архангельская область >> Культура >> 15.07.2024

Организаторы недавно завершившегося фестиваля отметили, что он собрал лишь 2 тыс. зрителей, и это можно расценивать как провал. Возможно, он был последним.

Директора арт-фестиваля И. Кузубова также считает, что в нынешнем формате мероприятие стало неинтересно посетителям, поэтому либо его нужно закрывать или кардинально менять.

Проводить его стало тяжел. Существуют другие виды активностей, например проект ”Летний берег” и “Общество защиты Ягринского бора. Есть, где увидеть муралы и арт-объекты, так что поклонники “Тайболы” ничего не потеряют.

Фестиваль нуждался в поддержке властей, которые своей заинтересованности не проявили, а на голом энтузиазме и без достаточного финансирования трудно организовать что-то масштабное. Героизм организаторов закончился.

Затрат было много, а помощи от государства - 0. Все держалось на на меценатах, волонтерах и зрителях, а также бескорыстии участников. Кто-то помогал деньгами, приобретая билеты, кто-то помогал в строительных работах, транспорте.

Фестиваль проходил 12 - 14 июля. На нем можно было послушать лекции, принять участие в мастер-классах, увидеть выступления театральных трупп. Концерты можно было увидеть на 4 сцены. В ярмарочных рядах чего только не продавали декор, соловецкую косметику, украшения, сумки, одежду, камни, обереги, сувениры.

Но если “Тайбола” канула в лету, то “Сенофест” в “Малых Корелах”, “Перекрестки Севера” в Заостровье еще остались, так что есть, где развлекаться.





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