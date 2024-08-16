Парад дирижеров состоится в Театре оперы и балета Коми

Необычное мероприятие - парад дирижеров пройдет на площадке Театра оперы и балета Коми. Акция призвана выбрать для оркестра нового руководителя.



Глава театра А. Садовский рассказал, что свой пост занял недавно, и оказалось, что в театре нет главного дирижера, нет очередного дирижера. Старые сотрудники ушли, теперь нужно выбрать новых.



В 67-м сезоне будет 10 дирижеров: в "Аиде" – К. Хватынец из Москвы, в "Травиате" – М. Качанов из Иркутска, в "Севильском цирюльнике" – итальянец А. Биччи, в данный момент работающий в Екатеринбурге, в "Пиковой даме" – А. Дадашев из Москвы, в "Баядерке" – саранец А. Максутов, в "Тоске" – москвич С. Вольский, в "Сказках Гофмана" – рязанец С. Кисс и в "Кармен" – француз А. Дмитриев. Но в этом списке почему-то не оказалось местного Р. Денисова. Некоторых приглашенных труппа явно считает лишними.



Садовский уверен, что театр в настоящий момент находится на хорошем счету, дает ощущение успеха, по причине чего к нему попросилось большинство экс-дирижеров. Оркестр станет основным инструментом, призванным выбрать себе дирижера. Списки будут дополняться.