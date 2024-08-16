Парад дирижеров состоится в Театре оперы и балета Коми

Республика Коми >> Культура >> 16.08.2024

Необычное мероприятие - парад дирижеров пройдет на площадке Театра оперы и балета Коми. Акция призвана выбрать для оркестра нового руководителя.

Глава театра А. Садовский рассказал, что свой пост занял недавно, и оказалось, что в театре нет главного дирижера, нет очередного дирижера. Старые сотрудники ушли, теперь нужно выбрать новых.

В 67-м сезоне будет 10 дирижеров: в "Аиде" – К. Хватынец из Москвы, в "Травиате" – М. Качанов из Иркутска, в "Севильском цирюльнике" – итальянец А. Биччи, в данный момент работающий в Екатеринбурге, в "Пиковой даме" – А. Дадашев из Москвы, в "Баядерке" – саранец А. Максутов, в "Тоске" – москвич С. Вольский, в "Сказках Гофмана" – рязанец С. Кисс и в "Кармен" – француз А. Дмитриев. Но в этом списке почему-то не оказалось местного Р. Денисова. Некоторых приглашенных труппа явно считает лишними.

Садовский уверен, что театр в настоящий момент находится на хорошем счету, дает ощущение успеха, по причине чего к нему попросилось большинство экс-дирижеров. Оркестр станет основным инструментом, призванным выбрать себе дирижера. Списки будут дополняться.





Рекомендуем по теме:

Ремонт Национального драмтеатра Коми начнется не раньше 2024 г.

Итоги проекта "Таланты XXI века" подвели в Сыктывкаре

"Сказки Гофмана" представлены на столичном фестивале "Видеть музыку"

Театр оперы и балета Коми продолжи серию симфонических концертов

Архангелогородцы увидят оперы «Тоска» и «Кармен»

В оперный театр Коми приглашают новых солистов


Комистат изучил самые редкие в Коми виды спорта

Часть учеников не продолжит обучение в Академическом лицее

В НАО увеличат финансирование благоустройства по инициативе населения

Писательница фанфиков посетила Карелию

В Мурманской области продолжается ремонт дорог

Ремонт в школе №2 начался в Устюжне

В Плесецком округе начала работу группа по «Комфортному Поморью»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета