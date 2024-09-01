В Сыктывкаре состоится премьера оперы "Аида"

Межрегиональное сотрудничество в области культуры дало возможность заслуженному артисту из Луганска Р. Буханцеву принять участие в премьере театра оперы и балета Коми.



Его первым появлением стало выступление на концерте в честь 103-й годовщины образования РК. Он исполнил композицию "Спят курганы темные".



Глава минкультуры Коми Г. Идрисова отметила, что благодаря подобным проектам можно расширить рамки сотрудничества в культурной сфере между регионами.



Премьера оперы Верди пройдет 4 сентября, и в ней Буханцев исполнит Рамфиса. Артист отметил, что ему пришлось в сжатые сроки выучить много материала на итальянском языке. Это было непросто, но приобретенный опыт неоценим.



Справка. Р. Буханцев имеет разножанровый концертный опыт, исполняет камерные произведения, оперные арии, часто гастролирует, участвует в конкурсах, фестивалях (как исполнитель или член жюри). Он инициатор проведения многих благотворительных акций, за что не раз был отмечен государственными наградами, грамотами, благодарностями.



