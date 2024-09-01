В Сыктывкаре состоится премьера оперы "Аида"
Межрегиональное сотрудничество в области культуры дало возможность заслуженному артисту из Луганска Р. Буханцеву принять участие в премьере театра оперы и балета Коми.
Его первым появлением стало выступление на концерте в честь 103-й годовщины образования РК. Он исполнил композицию "Спят курганы темные".
Глава минкультуры Коми Г. Идрисова отметила, что благодаря подобным проектам можно расширить рамки сотрудничества в культурной сфере между регионами.
Премьера оперы Верди пройдет 4 сентября, и в ней Буханцев исполнит Рамфиса. Артист отметил, что ему пришлось в сжатые сроки выучить много материала на итальянском языке. Это было непросто, но приобретенный опыт неоценим.
Справка. Р. Буханцев имеет разножанровый концертный опыт, исполняет камерные произведения, оперные арии, часто гастролирует, участвует в конкурсах, фестивалях (как исполнитель или член жюри). Он инициатор проведения многих благотворительных акций, за что не раз был отмечен государственными наградами, грамотами, благодарностями.
Рекомендуем по теме:
В Коми растет объем производства, строительства, розничной торговли
Кормозаготовительная кампания в НАО на 23% выполнена
Архангельск подготовился к форуму «Арктика — Регионы»
Панкратовский мост в Вологде отремонтирован на 80%
Заболеваемость ОРВИ в Заполярье увеличилась на 4%
В Коткино подходит к концу строительство цеха рыборазведения
Парад дирижеров состоится в Театре оперы и балета Коми