500 тыс. руб. могут получить работники культуры Вологодчины
Утвержден порядок единовременных выплат специалистам культуры, выпускникам со средним специальным образованием.
Теперь молодые специалисты смогут получить 500 тыс. руб., выпускники учебных организаций спецобразования — 250 тыс. руб. при первом трудоустройстве в сельские, государственные и муниципальные учреждения Вологодской области.
Нужно написать заявление на получение выплаты, удостоверяющий личность документ, документ об образовании, трудовой договор. Заявление с копиями документов следует направить в Департамент культуры региона по адресу Советский пр., 6, или по почте до года с момента заключения трудового договора.
Молодежь нужно удерживать в регионе, поощрять их работу по профессии, так как многие уходят из нее ради нормальной зарплаты. Выпускники школа стремятся к профессиям в сфере искусства и культуры, но потом, устроившись на работу, понимают, что денег мало, оплачивается труд плохо, вложений в сферу также нет. Хуже всего дело обстоит в селах, где культурные традиции очень слабы. Там никто не хочет работать, по тем же причинам - безденежье. Работать не с чем, а окультуривание местных жителей происходит только за счет энтузиазма культурных работников.
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