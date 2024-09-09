500 тыс. руб. могут получить работники культуры Вологодчины

Вологодская область >> Культура >> 09.09.2024

Утвержден порядок единовременных выплат специалистам культуры, выпускникам со средним специальным образованием.

Теперь молодые специалисты смогут получить 500 тыс. руб., выпускники учебных организаций спецобразования — 250 тыс. руб. при первом трудоустройстве в сельские, государственные и муниципальные учреждения Вологодской области.

Нужно написать заявление на получение выплаты, удостоверяющий личность документ, документ об образовании, трудовой договор. Заявление с копиями документов следует направить в Департамент культуры региона по адресу Советский пр., 6, или по почте до года с момента заключения трудового договора.

Молодежь нужно удерживать в регионе, поощрять их работу по профессии, так как многие уходят из нее ради нормальной зарплаты. Выпускники школа стремятся к профессиям в сфере искусства и культуры, но потом, устроившись на работу, понимают, что денег мало, оплачивается труд плохо, вложений в сферу также нет. Хуже всего дело обстоит в селах, где культурные традиции очень слабы. Там никто не хочет работать, по тем же причинам - безденежье. Работать не с чем, а окультуривание местных жителей происходит только за счет энтузиазма культурных работников.





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