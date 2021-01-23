Нацбиблиотека Коми представила литературный журнал писателей России "Наш современник"

В Национальной библиотеке 20 сентября пройдет презентация последнего номера "Наш современник" - литературно-художественного журнала, который издается в Москве еще с 1956 г. Редакция привлекает региональных литераторов, чтобы добиться более широкого охвата жизни. Произведения писателей из Коми публикуют в журнале с 2004 г.



В 8-й журнал вошли стихи А. Попова, Г. Бутыревой, А. Елфимовой, Т. Кановой, А. Шомысовой, А. Суворова, проза Е. Габовой, Е. Афанасьевой, А. Попова, А. Пяткова, В. Давыдова, А. Цыганова.



Участники презентации встретятся с литераторами Коми, начинающими писателями и услышать авторское прочтение работ.

На мероприятие пригласили главного редактора журнала "Наш современник" К. Сейдаметову, которая расскажет об истории издания, поделится планами по сотрудничеству с авторами из регионов.



На презентации подведут итоги литературной премии “Синее стёклышко” им. Е. Козловой. Она учреждена Администрацией Усть-Вымского района и Союзом писателей РК для поощрения авторов, способных внести вклад в культуру, повышения соцзначимости авторов, привлечения читательского внимания. В 2024 г. на премию выдвигались произведения детской литературы на коми языке.





