На "Норвежской выставке" в Мурманске рассказали о куртках

Горожане могли купить брендовую верхнюю одежду без наценок на "Нордической выставке". Выставка состоялась на пр. Кольском, 64. Здесь было представлено 300 моделей одежды известных немецких, итальянских, канадских, финских брендов.



Мурманчане для местного климата часто выбирали мужскую аляску от Bjorn Larsen. Она подходит для рыбалки, горнолыжного спорта и любой деятельности на улице. Куртка представлена на "Нордической выставке" эксклюзивно. Главные ее достоинства - тщательная разработка для северных регионов, высокое качество материалов и пошива, использование современных технологий, которые дают возможность получить комфортную во всех отношениях верхнюю одежду.



Напомним, ОRSO Group продает остатки товаров из закрывшихся на территории РФ магазинов, минимизируя расходы.



На выставке можно было увидеть, пощупать и купить канадские парки на шкуре койота, финские и итальянские пуховики, норвежские аляски и шубы, кожаные куртки. Это была отличная возможность подготовиться к зимнему сезону и купить качественный товар, не выезжая из Мурманска на шоппинг.



В проекте участвует только высококачественная продукция российского производства, которая прошла контроль качества и соответствует требованиям ГОСТ.