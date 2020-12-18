В НАО появился виртуальный концертный зал

КЗ открыт в ДК «Арктика». Он стал самым масштабным проектом Минкультуры РФ в НАО.



У жителей округа теперь есть возможность смотреть трансляции выступлений симфонических оркестров, опер, мюзиклов с любых площадок мира. На открытии они увидели концерт оркестра Московской филармонии, который приурочен к 220-летию М. Глинки.



Замгубернатора Н. Сидорова назвала событие знаковым для Нарьян-Мара и всего округа. Появилась возможность стать частью культурных мероприятий, организованных лучшими концертными, театральными площадками страны. Зал обещает стать точкой притяжения ценителей оперы и балета, камерной и симфонической музыки. Транслироваться в виртуальном КЗ они будут онлайн и в записи. Качество трансляции обеспечит современное оборудование, купленное на федеральные деньги. Оно создает у зрителей эффект присутствия на живом концерте.



Напомним, что НАО выиграл конкурс на создание онлайн концертных залов по федеральному проекту «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».