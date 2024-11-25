Мэр Вологды озвучил уровень вандализма в 2024 г.

Недавно в сквере героев СВО сломали горку, и этот факт вандализма региональное правительство не оставило без внимания. Глава ЦУ Вологодской области А. Одинцова на оперативном совещании отметила, что горку на только недавно построенной детской площадке сломали вандалы, что возмутило горожан.



Но мэр Вологды заявил, что хулиганство здесь не при чем. Сооружение сломалось по причине деформации, но в то же время сказал, что власти ищут нарушителей. Нарушителей чего?



Также А. Накрошаев рассказал, что в этом году были пойманы и привлечены к ответственности 4 вандала, в том числе к уголовной.



В сквер СВО стоят видеокамеры, которые помогают в поиске вандалов. Так нашли человека, повредившего Чебурашку. Сейчас объект восстановлен силами инвесторов. Ранее была украдена фигура крокодила Гены. Ее тоже пришлось восстанавливать, так как найти похитителей и саму фигуру не удалось.



Горожане считают, что такое количество неприятностей со сквером обусловлено его названием и несогласными с политикой РФ в отношении Украины.

