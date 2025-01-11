В НАО состоится ледовый бал-маскарад
13 января на ледовой арене «Труд» в 19.00 пройдет ставший уже традиционным бал-маскарад. На него можно прийти в красивых оригинальных костюмах. Это не только весело, но и интересно, так как все катальщики в костюмах смогут принять участие в конкурсе и получить призы.
Организаторы предлагают в этом году такие номинации для карнавальных костюмов:
«Новогодний серпантин». В этой группе будут рассматриваться костюмы, относящиеся к тематике Нового года — снежинок, елок, новогодних игрушек, Снегурочки, Деда Мороза;
«Символ 2025 года» (костюмы драконов, ящеров, змей);
«Герои книжек, мультфильмов» (костюмы персонажей сказок, фильмов фэнтези, аниме);
«Киндер» (для детей до 4 лет);
«Сюжет» (группа костюмов одной тематики, например, Гарри Поттер, Простоквашино, Золушка).
В каждой категории будет выбран один победитель, который получит приз. Какой это будет подарок, организаторы держат в секрете.
Бал-маскарад будет бесплатным для всех гостей. Помимо катания на коньках можно будет послушать зажигательную музыку, перекусить, выпить горячего чая.
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