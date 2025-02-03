В июле Вологда примет V Международный фестиваль кружева Vita Lace

Вологодская область >> Культура >> 24.02.2025


Фестиваль состоится 17 - 19 июля и будет посвящен теме «Герои земли и неба».

Vita Lace проводится раз в 3 года и собирает мастеров кружевоплетения, дизайнеров, художников и коллекционеров. В 2025 г. событий состоится в рамках проекта Губернатора Вологодской области "Лето Русского Севера". Мероприятия направлены на сохранение кружевных традиций, демонстрацию взглядов современных мастеров.

Часть программы посвятят космосу, поскольку отечественная космонавтика всегда считалась гордостью страны. В 2025 г. отмечаются сразу несколько юбилеев в истории космонавтики: 60-летие первого выхода землянина в открытый космос, 70-летие космодрома Байконур. Также в этом году юбилей космонавта, уроженца Вологодчины, П. Беляева, командира «Восхода-2», с которого состоялся самый первый выход человека в космическое пространство.

Изюминка фэста - массовое кружевоплетение. Десятки мастериц под открытым небом выплетают кружева по тематике форума.
На открытие фестиваля пригласят именитых гостей, подготовят театрализованную программу.

В программе фестиваля кружева проведут конкурс «Человек. Земля. Космос», мастер-классы по массовому кружевоплетению, ярмарка кружев, а также семинары, лекции, круглые столы, презентации.





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