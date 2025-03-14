Осталось 14 дней до окончания приема заявок на конкурс грантов для СОНКО в области культуры

Победителю конкурса достанется 1 млн руб. из региональной казны на проект в области событийных мероприятий. Заявки принимаются до 26 марта в Депобразования, культуры, спорта.



Оценивать работы будут эксперты, беря во внимание актуальность темы, целесообразность, эффективность, оригинальность, значимость и реальность воплощения. Победителей назовут до 11 апреля. Хорошие шансы на победу дают актуальные на сегодня темы.



Гранты выдаются ежегодно. Для их получения нужно выиграть конкурс по направлениям: событийных мероприятий, народного творчества, художественных промыслов, мероприятий театрального, хореографического, музыкального искусства, сохранения нематериального культурного наследия.



Победители прошлых конкурсов: НКО «Возрождение», «Маленький чум», «Белый лис», «Блиц», клуб «Арктика». Деньги гранта потрачены на реализацию проектов «Школа светских манер», «ЭтноРакурс», фэсты «Арктическая волна», «Арточаг», «Горизонт».

Напомним, что порядок выдачи грантов утвержден в 2019 г. постановлением региональной администрации.