Фестиваль карельских цирюльников проходит в Петрозаводске

В 2025 г. фестиваль бородачей и цирюльников решили растянуть на несколько дней, сделать его более масштабным по количеству мероприятий и гостей. «PARTURI» пройдет на городской набережной 15 - 20 июня.



Вчера программа фестиваля стартовала. Она включает семинары, мастер-классы, показы. Одним из приглашенных гостей стал популярный барбер С. Акентьев.



Но главные события еще впереди. Решающим станет финал, который пройдет в последний день фестиваля на террасе у отеля COSMOS. Здесь пройдет состязание между профессиональными цирюльниками, а потом конкурс бородачей.



Мероприятия можно посетить бесплатно с целью популяризации индустрии среди молодежи. Деньги на организацию и проведения фестиваля получены в виде гранта «Росмолодежь».



«PARTURI» в этом году состоится второй раз. Первый прошел в 2024 г. и был посвящен дню Петрозаводска. Нужно отметить, что пик популярности барбершопов прошел лет 12-15 назад, но до Карелии он даже не докатился. Здесь только сейчас начали обращать внимание на красивую бороду в сочетании с прической, в ухаживать за волосами на голове и бороде мало кто умеет.



