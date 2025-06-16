Фестиваль карельских цирюльников проходит в Петрозаводске
В 2025 г. фестиваль бородачей и цирюльников решили растянуть на несколько дней, сделать его более масштабным по количеству мероприятий и гостей. «PARTURI» пройдет на городской набережной 15 - 20 июня.
Вчера программа фестиваля стартовала. Она включает семинары, мастер-классы, показы. Одним из приглашенных гостей стал популярный барбер С. Акентьев.
Но главные события еще впереди. Решающим станет финал, который пройдет в последний день фестиваля на террасе у отеля COSMOS. Здесь пройдет состязание между профессиональными цирюльниками, а потом конкурс бородачей.
Мероприятия можно посетить бесплатно с целью популяризации индустрии среди молодежи. Деньги на организацию и проведения фестиваля получены в виде гранта «Росмолодежь».
«PARTURI» в этом году состоится второй раз. Первый прошел в 2024 г. и был посвящен дню Петрозаводска. Нужно отметить, что пик популярности барбершопов прошел лет 12-15 назад, но до Карелии он даже не докатился. Здесь только сейчас начали обращать внимание на красивую бороду в сочетании с прической, в ухаживать за волосами на голове и бороде мало кто умеет.
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