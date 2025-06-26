Фестиваль «Белый июнь» в Архангельске провели для галочки

В городе продолжается фестиваль, в рамках которого прошла книжная ярмарка. Приезжали писатели, проводились концерты местных музыкантов. Но местные жители отмечают, что организация не идет ни в какое сравнение с прошлогодним фестивалем, поэтому создается впечатление, что мероприятие проводят для галочки.



На фестивале скучно. Приглашенные спикеры, музыканты не интересны, события не привлекают посетителей. На известных гостей либо не хватило денег, либо не было желания взваливать на себя лишние хлопоты. Концерты местных кавер-групп могут заинтересовать мало людей.

Серьезная литература, инди-музыканты, комиксы, сериалы, пользующиеся спросом, есть и в этом году, но их очень мало. То что есть, мало интересно.



Не понятно, на кого рассчитаны проводимые мероприятия, если встречи с интересными людьми назначаются на рабочие часы в будние дни? Большая часть целевой аудитории в это время не может прийти на встречи и презентации новинок.



Уже сейчас можно сказать, что фестиваль провален из-за плохой организации, и перед подготовкой следующего придется принять во внимание ошибки, иначе на него никто не придет.