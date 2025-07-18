Мурманская область дронами изучает культурное наследие полуострова Рыбачий

Мурманская область >> Культура >> 18.07.2025

В МО стартовала совместная экспедиция фонда «Люди моря» с компанией «Фертоинг». Они изучат с помощью дронов культурные памятники, сделают 100 цифровых копий памятника героям-североморцам и других. До большинства из них добраться сложно, если не невозможно, и для многих увидеть их нереально.

В планах обследование навигационных сооружений, фортов. 3D снимки разместят на ГИС, на сайте «Россия — от моря до моря». Поскольку сервис бесплатный, у большого количества людей появится возможность узнать о культурных особенностях региона, увидеть их и изучить.

Напомним, что Рыбачий является частью природного парка. Посетить его не так просто, потому что для этого нужно спецразрешение. Кроме того, это отдаленная от цивилизации территория. Добираться до нее трудно, именно поэтому для изучения территории применяют дроны. Там где не пройдет техника и тем более человек, увидеть территории можно только с воздуха. На базе полученных материалов можно будет не только сверху увидеть объекты, а посмотреть на них вблизи со всех сторон.





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