Фестиваль «СольФест» в Архангельской области за 2 дня посетили 14 тыс. человек

Архангельская область >> Культура >> 20.07.2025

«СольФест» проходит при поддержке А. Цыбульского, губернатора Архангельской области по проекту «Культурное Поморье».

Фестиваль в этом году предлагал концерт мужского хора, народные гуляния, ярмарку и атмосферу древности. В Сольвычегодск съехались любители ремесленного, исторического наследия со всей страны.

За 3 года новый фестиваль стал событием для региона, поскольку на него начали приезжать туристы. В 2023 г. его посетили 10 тыс. человек, в 2025 г. - 14 тыс., что для маленького городка рекорд!

Каждый год выбирается новая тема для мероприятий, и в этом году это династия Строгановых. Ей были посвящены ключевые события, например, прибытие «Вычегодских приплывух» с танцами и песнями. Именно они зазывали гостей с центральных улиц на Прокопьевскую ярмарку.

У Благовещенского собора, в усадьбе Козьмы Пруткова можно было увидеть работу строгановских мастеров, поиграть на музейных игровых площадках. Спортивные состязания для детей и взрослых провели на стадионе. В это же время на интерактивной «Улице-реконструкции» прошел чемпионат «Открой рот» по чтению вслух. Все два дня фестиваля работала ярмарка ремесленников, на торговых рядах которой можно было приобрести изделия ручной работы и сувениры.





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