«Три дня дождя» не хотят возвращаться в Архангельск

Архангельская область >> Культура >> 14.09.2025

В город снова приедет рок-группа «Три дня дождя», которая ранее этого делать не собиралась. Причина — доведение до слезной истерики в 2023 г. солиста, которого зрители замучили просьбой спеть песню «Отпускай». Г. Викторов был от этого не в восторге, поскольку песня была запланирована последней, а зрители проявили полное безразличие к творчеству группы и пришли только ради одной песни, о чем не уставали напоминать весь концерт. Это как минимум неуважение к музыкантам и это некрасиво. Выступать перед такой аудиторией просто не хочется, поэтому группа заявляла, что в Архангельск больше ни ногой.

Но в декабре 2025 г. «Три дня дождя» все же вернутся в Архангельск. Группа запланировала выступление на 13 декабря в «Норд экспо». В НЗЗ, где проходил ее прошлый концерт, она не захотели возвращаться. Во-первых, из-за грустных воспоминаний о неадекватных зрителях, во-вторых, из-за сломанной стены в гримерке, которую пробил солист после возвращения со сцены.

Билеты пока в продажу не поступили, потому что группа может передумать. Тогда ее поклонникам придется ехать на концерт в Липецк, Брянск, Рязань, Иваново, Омск, Ярославль, Екатеринбург, Пермь, Казань или Владивосток.





