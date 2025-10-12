Эхо кинофестиваля "Туйвеж" продлится в Коми до 19 декабря

19-21 сентября прошел кинофестиваль финно-угорских народов, ставший событием в развития международного сотрудничества. Мероприятие проводится с 2009 г. и организуется Автономным учреждением РК "Комикиновидеопрокат" и Минкультом Коми. Площадка создана для обмена опытом.



На отборочном туре было 200 заявок профессионалов и любителей. Экспертная комиссия отобрала из них 61 киноработу от представителей Коми, Марий Эл, Карелии, Мурманской, Архангельской, Московской, Свердловской, Ленинградской, Самарской областей, Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Мордовии, НАО, ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкого АО.



В рамках фестиваля жюри выбрало лучшие игровые, документальные, анимационные, музыкальные видеоролики. Все работы можно было увидеть в рамках эха девятого кинофестиваля "ТУЙВЕЖ" на широком экране. Есть возможность организовать показы победителей фестиваля на частных площадках, поэтому организации могут подать заявку организаторам фестиваля.



Проект запущен Президентским фондом культурных инициатив.