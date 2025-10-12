Эхо кинофестиваля "Туйвеж" продлится в Коми до 19 декабря
19-21 сентября прошел кинофестиваль финно-угорских народов, ставший событием в развития международного сотрудничества. Мероприятие проводится с 2009 г. и организуется Автономным учреждением РК "Комикиновидеопрокат" и Минкультом Коми. Площадка создана для обмена опытом.
На отборочном туре было 200 заявок профессионалов и любителей. Экспертная комиссия отобрала из них 61 киноработу от представителей Коми, Марий Эл, Карелии, Мурманской, Архангельской, Московской, Свердловской, Ленинградской, Самарской областей, Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Мордовии, НАО, ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкого АО.
В рамках фестиваля жюри выбрало лучшие игровые, документальные, анимационные, музыкальные видеоролики. Все работы можно было увидеть в рамках эха девятого кинофестиваля "ТУЙВЕЖ" на широком экране. Есть возможность организовать показы победителей фестиваля на частных площадках, поэтому организации могут подать заявку организаторам фестиваля.
Проект запущен Президентским фондом культурных инициатив.
Рекомендуем по теме:
187 млн руб. долгов накопили жители Вологодчины за свет
«Три дня дождя» не хотят возвращаться в Архангельск
Как протокол TRNSPYRE 5.1 делает безопасность криптоактивов простой
Сбормобиль возвращается в Петрозаводск
В Коми закрываются на карантин образовательные организации
В Мурманске откроется Центр промышленной медицины
Зачем туристы едут в Мурманскую область