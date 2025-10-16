В Мурманске готовятся отметить 99-летие Краеведческого музея
Северяне могут рассчитывать на эксклюзив — и покажут что-то ранее скрытое от посетителей.
17 октября региональный краеведческий музей отметит 99-летие. По этому случаю организован праздник, который начнется в 11:00 и продлится до 20:00 на пр. Ленина, 90. Посетить его можно бесплатно.
Музей впервые отметит день рождения с таким размахом в отреставрированном историческом здании. Именно здесь он работал значительное время в своей истории. В 16:00 - 19:00 пройдет основная праздничная программа с театрализованным представлением Детской театральной школы. Далее экскурсии проведут кураторы, создающие выставки, хранители коллекций. Только они знают занимательные истории о музее, могут показать редкие экспонаты, раскрыть тайны закулисья.
Гостям расскажут, какие находки бывают перед подготовкой выставок, как возникают темы новых экспозиций, как живет музей в современных реалиях.
Несмотря на то, что будет отмечаться не круглая дата, руководство решило отпраздновать ее сильно, чем популяризировать музейную тематику.
