В Сортавале открылся парк миниатюр с историческими домами



Мини-версия городских деревянных построек отлита из латуни.



«Парк Тонтту» в столице Карелии создан силами московича А. Кружалина, который открыл его у собственного гостевого дома «Заря».



Парк сделан в форме аллеи латунных зданий в миниатюре. Оригиналы имеют историческую ценность, поскольку были возведены в XIX-XX вв. Основное отличие парка от аналогов в других городах — здесь нет особняков и дворцов, а только деревянные постройки, когда-то считавшиеся лицом города. Есть среди моделей экс-кинотеатр «Заря» (ныне мини-отель), дом лесничества по типу финской гостиницы, финский дом, лютеранская кирха.



Парк можно посетить на углу ул. Ладожской и Советских Космонавтов. Ранее этот участок был пустырем и зарастал бурьяном, теперь стал точкой притяжения горожан и туристов, как в дневное, так и в вечернее время, кожа включается архитектурная подсветка.



Скоро станет доступна аудиоэкскурсия, а под моделями разместят QR-код, после сканирования которого можно будет услышать интересные факты об истории здания.