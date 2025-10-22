В Сортавале открылся парк миниатюр с историческими домами

Республика Коми >> Культура >> 22.10.2025


Мини-версия городских деревянных построек отлита из латуни.

«Парк Тонтту» в столице Карелии создан силами московича А. Кружалина, который открыл его у собственного гостевого дома «Заря».

Парк сделан в форме аллеи латунных зданий в миниатюре. Оригиналы имеют историческую ценность, поскольку были возведены в XIX-XX вв. Основное отличие парка от аналогов в других городах — здесь нет особняков и дворцов, а только деревянные постройки, когда-то считавшиеся лицом города. Есть среди моделей экс-кинотеатр «Заря» (ныне мини-отель), дом лесничества по типу финской гостиницы, финский дом, лютеранская кирха.

Парк можно посетить на углу ул. Ладожской и Советских Космонавтов. Ранее этот участок был пустырем и зарастал бурьяном, теперь стал точкой притяжения горожан и туристов, как в дневное, так и в вечернее время, кожа включается архитектурная подсветка.

Скоро станет доступна аудиоэкскурсия, а под моделями разместят QR-код, после сканирования которого можно будет услышать интересные факты об истории здания.





Рекомендуем по теме:

«Таинственный лес» под Кировском впервые приглашает гостей летом

Бокс-парк на набережной Ягорбы откроется в июне 2022 г.

В Архангельске открылся парк «Потешный двор»

В Череповце открылся первый веревочный парк

Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала"

В Петрозаводске открыли парк им. 50-летия пионерской организации


Северный завоз выполнен на 98%

Ученики и учителя школы в Новой Вилги игнорируют осмотр после вспышки инфекции

Зачем туристы едут в Мурманскую область

В Архангельске закрылась единственная «Шоколадница»

Штраф за кормление птиц в Вологде может достигнуть 500 тыс. руб.

Эхо кинофестиваля "Туйвеж" продлится в Коми до 19 декабря

Медики из поморской глубинки обратились к губернатору за помощью
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета