НАО стал одним из самых читающих регионов РФ

Ненецкий автономный округ Архангельская область Мурманская область >> Культура >> 30.10.2025


Ненецкий округ оказался в ТОП-20 во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». В нем принимали участие представители 89 субъектов РФ.

Победителя выбирало жюри с президентом Книжного Союза С. Степашиным во главе. Учитывались сильные начинания в области чтения и поддержки книги, инициативы для сохранения литературных традиций, статистика по книжной отрасли, уровень инфраструктуры.

Эксперты также не оставили без внимания мероприятия о героях ВОв.

НАО представил документы, доказывающие процесс формирования в заполярном регионе единой инфосреды, творческое развитие читательского сообщества, воспитание образованного поколения.

Яркий пример этой работы — мультипроект «Свет творчества...». Он внедряется в честь 100-летия писателя-фронтовика А. Коткина и 80-летию Победы в ВОв.

Цикл включает 3 больших проекта, 200 мероприятий Ненецкой центральной библиотеки им. А. Пичкова, проведенных с Росгвардией, фондом «Защитники Отечества».

НАО 11 лет с успехом представляет себя на конкурсе. Конкуренция с крупными регионами не имеет значения. Основной акцент делается на эксклюзивность, глубину темы.

Литературный флагман РФ — Курская область, лауреаты — Москва, Мурманская и Кировская области. Архангельская стала «территорией книги и чтения». Среди лидеров оказались: НАО, Санкт-Петербург, Белгородская, Астраханская, Иркутская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ульяновская, Волгоградская области, Чечня, Башкортостан, Красноярский, Ставропольский, Краснодарский края.





