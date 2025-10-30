НАО стал одним из самых читающих регионов РФ



Ненецкий округ оказался в ТОП-20 во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». В нем принимали участие представители 89 субъектов РФ.



Победителя выбирало жюри с президентом Книжного Союза С. Степашиным во главе. Учитывались сильные начинания в области чтения и поддержки книги, инициативы для сохранения литературных традиций, статистика по книжной отрасли, уровень инфраструктуры.



Эксперты также не оставили без внимания мероприятия о героях ВОв.



НАО представил документы, доказывающие процесс формирования в заполярном регионе единой инфосреды, творческое развитие читательского сообщества, воспитание образованного поколения.



Яркий пример этой работы — мультипроект «Свет творчества...». Он внедряется в честь 100-летия писателя-фронтовика А. Коткина и 80-летию Победы в ВОв.



Цикл включает 3 больших проекта, 200 мероприятий Ненецкой центральной библиотеки им. А. Пичкова, проведенных с Росгвардией, фондом «Защитники Отечества».



НАО 11 лет с успехом представляет себя на конкурсе. Конкуренция с крупными регионами не имеет значения. Основной акцент делается на эксклюзивность, глубину темы.



Литературный флагман РФ — Курская область, лауреаты — Москва, Мурманская и Кировская области. Архангельская стала «территорией книги и чтения». Среди лидеров оказались: НАО, Санкт-Петербург, Белгородская, Астраханская, Иркутская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ульяновская, Волгоградская области, Чечня, Башкортостан, Красноярский, Ставропольский, Краснодарский края.