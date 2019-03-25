Глава Петрозаводска призвала «ловить мгновение»

И. Колыхматова побывала в Городском выставочном зале, где проходит выставка «Лови мгновение».



CARPE DIEM или ЛОВИ МГНОВЕНИЕ составлена из работ разных направлений: эмали, живописи, мозаики и графики. Такое разнообразие придется по душе людям всех возрастов и противоположными вкусами.



Выставка работает до 18 января до 17.30. Для посещения понадобится купить билет. Но 11 января ее можно будет посетить бесплатно, если вы из многодетной семьи.



Помимо экспозиции в выставочном зале проходят тематические мастер-классы: Веселый снеговик, Чудесный мобиль и Бумажные украшения. Они рассчитаны не только на детей от 5 лет и старше, поэтому приходить можно всей семьей, приводить с собой друзей, гостей города.



Мастер-классы проводятся с 7 до 11 января в 15.30. Обучающие мероприятия бесплатные, но требуют предварительной регистрации, поскольку количество мест ограничено.



Глава города призывает не ограничиваться только уличными развлечениями, несмотря на всю их пользу для здоровья, но и культурно развиваться.