Неизвестный китайский вирус обнаружили у клещей в Карелии
Ученые обнаружили у карельских клещей неизвестный вирус и решили, что он китайского происхождения. Неизвестно, насколько он может быть опасен.
Китайскому вирусу дали название «Алонгшана». Он есть у 0,5 % клещей в Карелии. Обнаружили его недавно во время исследований ученых, о чем рассказал завлабораторией паразитологии животных и растений Института биологии КарНЦ Сергей Бугмырин.
Специалист не знает, способен ли вирус вызывать у человека какое-то заболевание. Для этой группы вирусов есть описания клинических случаев в других регионах страны.
Ученый рассказал о заболеваниях, которые могут переносить клещи. Это боррелиоз, встречающийся у 30 % клещей иэрлихиозе, встречающийся у 5 % клещей.
Вырубка лесов в Карелии влияет на численность клеща. Происходит замещение хвойных деревьев смешанными лиственно-хвойными, а это – идеальная атмосфера для развития клещей. Таежный клещ очень опасен, а глобальное потепление приводит к распространению его не только на территории Карелии, но и в Швеции и Финляндии.
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